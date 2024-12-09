Reuters: Турция знала о планах наступления оппозиции в Сирии

Оппозиционные вооруженные группировки Сирии примерно полгода назад уведомили Турцию о планах осуществить крупное наступление на позиции официальных сирийских властей, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Сирийские оппозиционеры посчитали, что получили «молчаливое одобрение» от турецкой стороны.

«Послание было таким: “Этот другой путь не работал годами — так что попробуйте наш. Вам не нужно ничего делать, просто не вмешивайтесь”», - говорится в материале агентства.

Турецким властям сообщили детали наступательной операции после того, как «провалились попытки Анкары вступить в контакт» с президентом Сирии Башаром Асадом, уточнил источник агентства. Сообщается, что сирийская оппозиция не могла действовать, не уведомив предварительно Анкару.

Ранее в МИД Турции прокомментировали отъезд Асада из Сирии, заявив, что тот потерял президентский пост из-за отсутствия паузы в военных действиях, чтобы примирить народ с властью. По данным ТАСС, сейчас сирийский лидер с семьей находится в Москве. Перед этим он покинул страну, оставив указание осуществить передачу власти мирным путем.

Наступление на правительственные позиции в Сирии началось 27 ноября. Вечером в воскресенье, 8 декабря, сирийская оппозиция сообщила о начале формирования в стране переходного органа власти.