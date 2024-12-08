Асад с членами своей семьи прибыл в Москву

Бывший сирийский президент Башар Асад вместе с членами своей семьи прибыл в Москву. Об этом со ссылкой на источник в Кремле сообщает ТАСС.

Отмечается, что бывший руководитель САР получил в России убежище. Оно предоставлено, исходя из соображений гуманитарного характера.

Напомним, сегодня в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Башар Асад оставил президентский пост и покинул страну. Он также дал указание осуществить передачу власти мирным путем.

До этого премьер-министр Сирии заявил, что правительство страны готово мирно передать власть любому руководству, которое выберет народ.