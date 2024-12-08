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МИД РФ: Асад покинул Сирию, дав указание передать власть мирным путем

Президент Сирии принял решение оставить свой пост.
Таисия Кваша 2024-12-08 14:29:05
© Фото: kremlin.ru, Global Look Press, Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что президент Сирии Башар Асад оставил свой пост и покинул страну.

«В результате состоявшихся переговоров Б.Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что представители России в переговорах не участвовали.

МИД также заявило, что на данный момент РФ находится в контакте с группировками сирийской оппозиции.

Напомним, что глава МИД Турции ранее сообщил, что Башар Асад может находиться за пределами Сирии. В правительстве Сирии также заявили, что не знают, где на данный момент находится президент.

Премьер-министр Сирийской арабской республики Мухаммад Гази аль-Джалали сообщил, что правительство страны готово мирно передать власть любому руководству, которое выберет народ. Он также подчеркнул важность сохранения правительстенных институтов.

#сирия #оппозиция #МИД РФ #Башар Асад #президент сирии
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