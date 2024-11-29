Al Mayadeen: сирийские войска перешли в контрнаступление под Алеппо

Части сирийской армии приступили к контратаке по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) в районе городов Алеппо и Идлиб, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. Войска в том числе нацелены на линии снабжения боевиков.

Уточняется, что террористы заняли более 20 населенных пунктов к северу и западу от Алеппо. К данному моменту сирийской армии удалось освободить город Эль-Бакум, боевики покинули населенный пункт, сообщил корреспондент телеканала.

Напомним, утром в среду, 27 ноября, террористы «Джебхат ан-Нусры»* ударили по позициям правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирия нанесла ответный удар при поддержке ВКС России.

По состоянию на вечер 28 ноября в Сирии уничтожили более 400 террористов.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.