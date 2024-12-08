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Сирийская оппозиция заявила о формировании переходного органа власти

Оппозиционеры также заявили о стремлении построить стратегическое партнерство со странами в регионе и мире.
Сергей Лебедев 2024-12-08 22:26:21
© Фото: Ammar Safarjalani XinHua Globallookpress

В Сирии началось формирование переходного органа власти. Об этом сообщили в Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил. Заявляется, что в процессе участвуют все без исключения национальные силы.

«Национальная коалиция подтверждает, что она работает над формированием переходного руководящего органа с полными исполнительными полномочиями», - сказано в сообщении НКОРС.

Напомним, сегодня вооруженные группы оппозиции добрались до Дамаска. После этого стало известно, что Башар Асад оставил пост президента САР и дал указание осуществить передачу власти мирным путем.

Ранее с сирийского посольства в Москве сняли государственный флаг. Кроме того, со здания пропала табличка с названием дипломатического представительства.

#в стране и мире #сирия #революция #оппозиция #Башар Асад #Дамаск #переходный орган власти
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