Сирийская оппозиция заявила о формировании переходного органа власти

В Сирии началось формирование переходного органа власти. Об этом сообщили в Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил. Заявляется, что в процессе участвуют все без исключения национальные силы.

«Национальная коалиция подтверждает, что она работает над формированием переходного руководящего органа с полными исполнительными полномочиями», - сказано в сообщении НКОРС.

Напомним, сегодня вооруженные группы оппозиции добрались до Дамаска. После этого стало известно, что Башар Асад оставил пост президента САР и дал указание осуществить передачу власти мирным путем.

Ранее с сирийского посольства в Москве сняли государственный флаг. Кроме того, со здания пропала табличка с названием дипломатического представительства.