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В Кремле заявили, что ВС РФ обеспечивают безопасность своих баз в Сирии

Дмитрий Песков отметил, что произошедшее в Сирии удивило весь мир, и Россия не оказалась исключением.
2024-12-09 12:39:11
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наши военные делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз.

«Конечно же, наши военные тоже принимают все необходимые меры осторожности», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь главы государства назвал преждевременными разговоры о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе. Данный вопрос будет обсуждаться с будущими сирийскими властями.

Происходящее в этой ближневосточной стране Песков назвал периодом трансформации и чрезвычайной нестабильности. По словам пресс-секретаря, потребуется разговор с теми, кто возглавит государство.

Сегодня утром флаг сирийской оппозиции установили на здании посольства арабской республики в Москве. Государственный символ представляет собой зелено-бело-черное полотно с тремя красными звездами. Прежний флаг был красно-бело-черным с двумя зелеными звездами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #сирия #ВС РФ #Тартус #Хмеймим #Кремль
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