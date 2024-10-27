МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Премьер Малайзии рассказал о поддержке присоединения страны к БРИКС

Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия и Южная Африка приняли Малайзию в БРИКС в качестве нового партнера, в то время как заявки других стран были отложены.
Ирина Егорова 2024-10-27 23:40:48
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress

Страны-основатели БРИКС выразили мощную поддержку присоединения Малайзии к альянсу. Об этом заявил премьер-министр Анвар Ибрагим после встречи со своим эфиопским коллегой доктором Абием Ахмедом Али.

Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия и Южная Африка приняли Малайзию в БРИКС в качестве нового партнера, в то время как заявки других стран были отложены.

«Заявка Малайзии на вступление в БРИКС получила твердую поддержку со стороны членов блока, включая Индию и Китай», - цитирует премьер-министра Анвара малайзийское агентство Bernama. 

На XVI саммит БРИКС лидер Республики Сербской Милорад Додик заявил Владимиру Путину о своем желании подключиться к альянсу. Всего более 30 стран мира проявляют готовность присоединиться или сотрудничать с БРИКС. 

В августе 2023 года к объединению примкнули еще 10 государств в качестве новых полноправных членов: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. 

Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября В мероприятии принимали участие делегаты из 36 стран. В текущем году Россия председательствовала в объединении. Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита провел ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц объединения и другими мировыми лидерами. Форум посетили многие мировые лидеры, среди которых Си Цзиньпин, Сирил Рамапоса, Нарендра Моди, Николас Мадуро, Луис Арсе и другие, а также представители международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

#малайзия #альянс #брикс #заявка #вступление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 