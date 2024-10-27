Премьер Малайзии рассказал о поддержке присоединения страны к БРИКС

Страны-основатели БРИКС выразили мощную поддержку присоединения Малайзии к альянсу. Об этом заявил премьер-министр Анвар Ибрагим после встречи со своим эфиопским коллегой доктором Абием Ахмедом Али.

Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия и Южная Африка приняли Малайзию в БРИКС в качестве нового партнера, в то время как заявки других стран были отложены.

«Заявка Малайзии на вступление в БРИКС получила твердую поддержку со стороны членов блока, включая Индию и Китай», - цитирует премьер-министра Анвара малайзийское агентство Bernama.

На XVI саммит БРИКС лидер Республики Сербской Милорад Додик заявил Владимиру Путину о своем желании подключиться к альянсу. Всего более 30 стран мира проявляют готовность присоединиться или сотрудничать с БРИКС.

В августе 2023 года к объединению примкнули еще 10 государств в качестве новых полноправных членов: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября В мероприятии принимали участие делегаты из 36 стран. В текущем году Россия председательствовала в объединении. Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита провел ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц объединения и другими мировыми лидерами. Форум посетили многие мировые лидеры, среди которых Си Цзиньпин, Сирил Рамапоса, Нарендра Моди, Николас Мадуро, Луис Арсе и другие, а также представители международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.