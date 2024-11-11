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Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве партнера

По итогам саммита БРИКС в Казани, статус стран-партнеров получили 13 государств.
Ян Брацкий 2024-11-11 00:37:45
© Фото: Максим Богодвид, Фотохост-агентство, brics-russia2024.ru

Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве партнера, сообщил посол государства в Российской Федерации Чеонг Лун Лай.

«Да, Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера около двух недель назад», - рассказал дипломат в интервью ТАСС.

Чеонг Лун Лай добавил, что власти его страны «активно» рассматривают приглашение и готовы ответить на него в ближайшее время.

Ранее стало известно, что 13 государств по итогам саммита БРИКС в Казани получили статус партнеров. По итогам саммита президент Владимир Путин сообщил, что список стран-партнеров согласован, но не стал озвучивать полный перечень.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани прошел XVI саммит стран БРИКС. В мероприятии принимали участие делегаты из 36 стран, а также многие мировые лидеры, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и многие другие.

#малайзия #Саммит #брикс #казань
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