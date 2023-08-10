В стране и мире В стране и мире В стране и мире

AP: мятежники в Нигере пригрозили убить президента в случае военного вмешательства

Владимир Рубанов
19:33 10.08.2023
В частности, военные сказали об этом заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд во время ее визита в страну на этой неделе, сообщил источник агентства.
AP: мятежники в Нигере пригрозили убить президента в случае военного вмешательства
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Представители мятежников в Нигере заявили высокопоставленному американскому дипломату, что убьют свергнутого президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются каким-либо военным вмешательством вернуть его к власти. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух западных чиновников.

В частности, захватившие власть военные сказали об этом заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд во время ее визита в страну на этой неделе, заявил западный военный представитель на условиях анонимности.

Официальный представитель США подтвердил эту информацию, также говоря на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.

Когда Нуланд встретилась с лидерами переворота, ей было отказано в доступе и к лидеру мятежников Тчиани, ни к отстраненному президенту Базуму. Делегациям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза вообще запретили приезжать.

Отстраненный от власти 26 июля президент Базум находится у себя дома и временами имеет возможность общаться по телефону с представителями других стран.

Ранее президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу выразил готовность к переговорам с мятежниками в Нигере после второго, чрезвычайного саммита этого сообщества, который был посвящен ситуации в этой стране.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.