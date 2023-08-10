AP: мятежники в Нигере пригрозили убить президента в случае военного вмешательства

В частности, военные сказали об этом заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд во время ее визита в страну на этой неделе, сообщил источник агентства.

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Представители мятежников в Нигере заявили высокопоставленному американскому дипломату, что убьют свергнутого президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются каким-либо военным вмешательством вернуть его к власти. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух западных чиновников.

В частности, захватившие власть военные сказали об этом заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд во время ее визита в страну на этой неделе, заявил западный военный представитель на условиях анонимности.

Официальный представитель США подтвердил эту информацию, также говоря на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.

Когда Нуланд встретилась с лидерами переворота, ей было отказано в доступе и к лидеру мятежников Тчиани, ни к отстраненному президенту Базуму. Делегациям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза вообще запретили приезжать.

Отстраненный от власти 26 июля президент Базум находится у себя дома и временами имеет возможность общаться по телефону с представителями других стран.

Ранее президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу выразил готовность к переговорам с мятежниками в Нигере после второго, чрезвычайного саммита этого сообщества, который был посвящен ситуации в этой стране.