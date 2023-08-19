ЭКОВАС провело встречу в Ниамее с отстраненным главой Нигера и мятежниками

© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, GlobalLookPress

В нигерийской столице делегация ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) встретилась с мятежниками во главе с генералом Абдурахманом Тчиани и с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом.

Сообщается, что во встрече также участвовали глава правительства мятежников Али Ламин Зейн, возглавил делегацию экс-глава Нигерии генерал Абдусалами Абубакар. Информацию приводит RT.

В первую очередь делегация встретилась с лидером мятежников генералом Тчиани и его сторонниками. Отмечается, что представители ЭКОВАС прибыли для ознакомления с условиями содержания свергнутого президента Базума. На встрече не проводились какие-либо существенные обсуждения, но мятежников призвали восстановить конституционный порядок в Нигере.

Ранее мы сообщали о прибытии ЭКОВАС в Нигер. Делегацию возглавляет Омар Туре. До этого в Буркина-Фасо заявили о начале подготовки к интервенции ЭКОВАС в Нигер. С соответствующим заявлением выступил министр обороны и по делам ветеранов Кассум Кулибали.

Мятеж в Нигере произошел 26 июля. Тогда группа лиц из президентской гвардии объявила, что президент Базум отстранен от власти. Был создан Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Тчиани для руководства страной.