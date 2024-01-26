Полянский заявил, что Киев закопался в своем вранье по сбитому Ил-76

Киевский режим заврался и запутался в собственном вранье, пытаясь снять с себя ответственность за катастрофу российского военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

«Все, что мы видим пока, - это весьма примитивные и трусливые попытки представителей киевской власти вопреки очевидным фактам сбросить с себя ответственность за это преступление. Действуя таким образом, они уже откровенно заврались и запутались, и закапывают себя в этом вранье все больше и больше», - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по запросу РФ.

Дипломат напомнил, что после трагедии «Генштаб ВСУ по горячим следам выпустил торжествующее заявление, из которого следует, что самолет был намеренно сбит "доблестными украинскими вояками"». При этом новость была молниеносно растиражирована украинскими средствами массовой информации, отметил Полянский.

«Однако по мере поступления информации о том, что на борту находились свои же военнопленные, киевский режим запаниковал и стал лихорадочно заметать следы», - добавил первый заместитель постпреда РФ при ООН.

Напомним, в среду, 24 января, в Министерстве обороны России сообщили, что Ил-76, упавший на территории Белгородской области, был сбит ВСУ при помощи зенитного ракетного комплекса, расположенного в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. В ведомстве подчеркнули, что Киев был осведомлен о том, что в Белгород должен был прилететь военно-транспортный самолет и доставить украинских военнопленных для дальнейшего обмена.

Сразу после авиакатастрофы Россия запросила срочное заседание СБ ООН, однако председательствующая в нем Франция отклонила соответствующий запрос. Накануне СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения Ил-76 с пленными на борту. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, изучают вещдоки и допрашивает очевидцев.