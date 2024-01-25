СК возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения Ил-76 с пленными на борту

Следственный комитет России расследует уголовное дело по факту крушения российского самолета Ил-76 в Белгородской области, сбитого ВСУ 24 января, по статье 205 УК РФ «террористический акт». Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого террористического акта», - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Сообщается, что к расследованию дела привлекли опытных следователей, криминалистов и экспертов. В ходе первых осмотров специалистами были обнаружены останки людей, фрагменты фюзеляжа, а также бортовые самописцы, которые уже были направлены на расшифровку. Проводится допрос очевидцев.

В соответствии с первыми результатами проверок, СК делает вывод об атаке по воздушному судну зенитной ракеты с территории украинского государства.

Ранее на месте крушения также удалось обнаружить элементы, подтверждающие внешнее воздействие на Ил-76, они были отправлены на экспертизу. Уточняется, что обломки самолета разбросаны на большой территории.

Напомним, самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту направлялся в Белгород для обмена, когда был сбит ракетным ударом ВСУ. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие из числа военной полиции погибли. В Минобороны России назвали терактом крушение самолета.