Россия запросила заседание Совбеза ООН по крушению самолета Ил-76

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по крушению российского самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН по Украине.
«Мы очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее», - сказал министр в начале своего выступления.
Он выразил надежду, что не повторится ситуация с заседанием по инсценировке в украинской Буче в апреле 2022 года, при которой российской стороне пришлось ждать три дня созыва подобного заседания при председательстве британского государства.
Заседание планируется провести в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени).
Напомним, сегодня в Минобороны РФ сообщили о крушении самолета с 65 пленными украинскими военнослужащими на борту, все пассажиры и члены экипажа погибли. В оборонном ведомстве назвали авиакатастрофу терактом, совершенным ВСУ.
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