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Франция отклонила запрос России о проведении заседания СБ ООН по Ил-76 24 января

Заседание запланировано на вечер 25 января.
Владимир Рубанов 2024-01-24 22:14:01
© Фото: Eskinder Debebe XinHua, Global Look Press

Председательствующая в Совете Безопасности ООН Франция отклонила запрос России о проведении 24 января заседания СБ по сбитому Ил-76. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство России в ООН.

Это заседание запланировано на вечер 25 января, и это является попыткой Франции прикрыть Украину, заявили в постпредстве РФ. В российском представительстве добавили, что Франция злоупотребляет своими функциями председателя Совбеза ООН.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия очень рассчитывает, что заседание будет назначено как можно скорее и не повторится ситуация с заседанием по инсценировке в украинской Буче в апреле 2022 года, при которой российской стороне пришлось ждать три дня.

Самолет Ил-76 с пленными украинскими военнослужащими на борту был сбит 24 января в Белгородской области. По данным Минобороны России, ВСУ запустили по нему две ракеты из ЗРК с территории Харьковской области. Погибли 65 пленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

#Франция #Ил-76 #Украина #крушение #Совбез ООН
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