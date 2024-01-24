МО РФ заявило, что Ил-76 с пленными был сбит ВСУ из Харьковской области

Минобороны России сообщило, что самолет Ил-76, упавший в Белгородской области, был сбит ВСУ при помощи ЗРК, расположенного в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, добавили в российском оборонном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что на Украине были осведомлены о том, что сегодня в Белгород должен был прилететь военно-транспортный самолет и доставить украинцев для последующего обмена.

В ведомстве произошедшее назвали терактом. Ил-76 летел рейсом Чкаловский - Белгород. По данным Минобороны, на борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Никто из летевших в самолете не выжил.

Обменять пленных планировалось во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на границе РФ и Украины. Как утверждают в Минобороны, Киев совершил теракт с целью обвинить Россию. Совершив данный шаг, руководство Украины продемонстрировало пренебрежение жизнями граждан своей страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.