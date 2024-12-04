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Карлсон прилетел в Москву ради интервью с Лавровым

Такер Карлсон анонсировал интервью с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Марина Крижановская 2024-12-04 03:41:40
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post Consolidated News Photos Globallookpress

Известный американский журналист и бывший ведущий телеканала FoxNews Такер Карлсон заявил о своем прибытии в российскую столицу. Он пояснил, что это связано с интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», - цитирует его RT.

Карлсон уточнил, что беседа с российским высокопоставленным дипломатом будет опубликовано в ближайшее время.

Вместе с этим, журналист сообщил, почему не состоится его интервью с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. По словам Карлсона, американское посольство на Украине запретило это политику, при команда журналиста и сам он более года пытались взять интервью у Зеленского.

«Мы пытались зайти с разных сторон. Мы говорили со многими в его окружении. Мы постоянно обсуждали это, но этим усилиям мешало правительство США. Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: "Вы не можете давать это интервью"», - пояснил американский журналист.

Напомним, 4 апреля Такер Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью. Он хотел, чтобы украинский политик объяснил свою позицию, однако тот не ответил на запросы.

В феврале этого года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Более чем двухчасовая беседа вызвала огромный резонанс в мире, особенно на Западе, и набрала миллионы просмотров.

При этом историк из США, директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник рассказал «Звезде», почему Карлсону было непросто брать это интервью.

#Россия #в стране и мире #интервью #Сергей Лавров #журналист #Владимир Зеленский #Такер Карлсон
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