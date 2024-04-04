Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью

Владимир Зеленский проигнорировал многочисленные запросы об интервью, сообщил американский журналист Такер Карлсон в соцсети Х.

В новом видео Карлсона идет речь об американской помощи Украине. Журналист поговорил об этом с членом палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, но не получил, по его словам, ответа от спикера Майка Джонсона.

Карлсон сказал, что хотел бы, чтобы Зеленский он объяснил свою позицию, но тот не ответил на запросы.

Ранее Такер Карлсон сообщал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил за интервью миллион долларов в «долларах США, золоте или биткоинах».

В феврале было опубликовано интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Главной темой разговора стала ситуация на Украине и специальная военная операция, а также отношения между Россией и западными странами.