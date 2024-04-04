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Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью

В новом видео журналиста идет речь об американской помощи Украине.
Владимир Рубанов 2024-04-04 01:45:11
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool, Global Look Press

Владимир Зеленский проигнорировал многочисленные запросы об интервью, сообщил американский журналист Такер Карлсон в соцсети Х.

В новом видео Карлсона идет речь об американской помощи Украине. Журналист поговорил об этом с членом палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, но не получил, по его словам, ответа от спикера Майка Джонсона.

Карлсон сказал, что хотел бы, чтобы Зеленский он объяснил свою позицию, но тот не ответил на запросы.

Ранее Такер Карлсон сообщал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил за интервью миллион долларов в «долларах США, золоте или биткоинах».

В феврале было опубликовано интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Главной темой разговора стала ситуация на Украине и специальная военная операция, а также отношения между Россией и западными странами.

#Украина #сша #Владимир Зеленский #поставки оружия #военная помощь #финансирование #Такер Карлсон #СВО
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