Американский историк, директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник в беседе со «Звездой» заявил, что Такеру Карлсону было непросто брать интервью у президента России Владимира Путина.

«Карлсону было очень тяжело. Обычно он контролирует ситуацию на интервью. Путин же не хотел, чтобы его прерывали, он собирался сказать то, что должен. А Такер пытался увести его в сторону», - отметил Кузник.

Он добавил, что для американских СМИ возмутительна уже сама возможность для Путина доносить свои мысли до населения США. Кузник отметил, что, по их мнению, в Штатах может говорить только Зеленский.

Но, по словам Питера Кузника, на Западе все равно набирает популярность факт, что Путин на самом деле полностью владеет ситуацией на Украине. Особенное развитие эта мысль получила после смещения Залужного и замены его на непопулярного в ВСУ Сырского.

Ранее в New York Times написали, что интервью Путина Карлсону показало тактическую уверенность президента России.