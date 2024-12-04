В посольстве заявили, что Москва надеется на улучшение отношений с Сеулом

Россия заинтересована в том, чтобы происходящие события в Республике Корея привели к стабилизации, а в перспективе к улучшению отношений Москвы и Сеула. Об этом «Звезде» заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в стране Георгий Зиновьев.

«Надеемся, что кто бы ни был у власти в Республике Корея, линия в отношении Российской Федерации в будущем будет скорректирована, что позволило бы нам восстановить, реанимировать наше сотрудничество», - сказал дипломат.

Также российский посол рассказал, что военное положение в Южной Корее объявляли только диктаторы. Зиновьев отметил, что корейский народ негативно воспринял решение президента из-за событий в прошлом.

Напомним, что во вторник президент Республики Корея Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Глава государства объяснил такое решение необходимостью искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок.

После этого парламент Южной Корее проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов. Решение было принято единогласно. Тогда Юн Сок Ель выступил с заявлением об отзыве войск и согласился с решением законодательного органа.