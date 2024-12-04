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Посол РФ: военное положение в Южной Корее объявляли только диктаторы

Дипломат отметил, что корейский народ крайне негативно воспринял решение президента из-за событий в прошлом.
Алексей Курильченко 2024-12-04 12:32:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Введение военного положения в Южной Корее стало результатом конфликта между лидером Юн Сок Елем и оппозиционным ему парламентом. Корейский кабмин пытался заблокировать ряд решений президента, и тот пытался остановить работу властей. Об этом в интервью «Звезде» заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Корея Георгий Зиновьев.

«Президенту не понравилось, что парламент покушается на президентскую власть, пытаясь отстранить от должности сотрудников исполнительной власти, в частности в прокуратуре. Вторая претензия касалась бюджета - оппозиционная партия пыталась снизить бюджетные расходы, в том числе урезать фонд, которым мог широко пользовать президент. Речь шла о сумме около четырех триллионов вон - это два с лишним миллиарда долларов. Желание понятное, но это не повод вводить такие драконовские меры», - заявил Зиновьев.

Военное положение в республике неоднократно вводилось и ранее - но все эти случаи относятся к тем лидерам страны, которых сами корейцы теперь называют диктаторами. Поэтому решение Юн Сок Еля вызвало крайне негативную реакцию в обществе.

«Кстати, президент имеет право объявить военное положение - хотя вчера основания были крайне неочевидны. Но он обязан был это решение внести в парламент - вместо этого его блокировали. Таким образом, есть основания предполагать, что этот процесс был не только неправомерен с точки зрения содержания, но и формы», - заявил дипломат.

Напомним, что вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении чрезвычайного военного положения. Он заявил, что это связано с борьбой с мотивировав это борьбой со сторонниками КНДР внутри страны. Заявление прозвучало на фоне попыток оппозиции объявить южнокорейскому лидеру импичмент. В результате была блокирована работа парламента и политический партий, а армия переведена в режим повышенной готовности.

Чуть позже парламент республики проголосовал против введения режима. Юн Сок Ель согласился с этим и отменил свое решение. Таким образом, режим военного положения длился всего несколько часов.

#Южная Корея #наш эксклюзив #Посол РФ #военное положение #григорий зиновьев
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