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В Южной Корее приостановили работу парламента и партий

В стране также запрещено проведение митингов на время действия военного положения.
Алексей Курильченко 2024-12-03 17:38:25
© Фото: Х.com/andkeeeeep

В Южной Корее приостановлена работа парламента и политический партий. Об этом заявил командующий военным положением, начальник штаба Сухопутных войск республики Пак Ан Су. Также в стране вводится контроль за всеми средствами массовой информации.

На время действия военного положения также запрещена деятельность Национального собрания и проведение митингов.

«Деятельность Национального собрания и местных законодательных собраний, а также политических партий, политические собрания, митинги, демонстрации и прочая политическая деятельность полностью запрещаются», - говорится в тексте указа Командования военным положением.

Министерство иностранных дел страны проведет экстренное совещание высокопоставленных чиновников. Также совещание пройдет и в Министерстве обороны. Ведомство поручило военным перейти в состояние повышенной готовности.

Напомним, что президент республики Юн Сок Ель объявил в стране чрезвычайное военное положение, мотивировав это борьбой со сторонниками КНДР внутри страны. Заявление прозвучало на фоне попыток оппозиции объявить южнокорейскому лидеру импичмент.

#Южная Корея #Парламент #военное положение
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