Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не пришел на допрос в прокуратуру

В Прокуратуре Южной Кореи заявили, что временно отстраненный от должности президент Юн Сок Ель, не явился на допрос. Об этом сообщило Yonhap News.

Следователи, занимающиеся делом о введении главой страны военного положения, подчеркнули, что отправили ему повестку еще на прошлой неделе. Офис Юн Сок Ель подтвердил, что документ доставили.

В частности, президент Южной Кореи обвиняется в злоупотреблении своей властью. По данным следствия, он ввел военное положение в незаконных целях, а также приказал военным командирам направить войска к парламенту, чтобы арестовать ключевых политических деятелей. Юн Сок Ель утверждает, что сделал это ради «искоренение просеверокорейских сил» и защиты свободного конституционного порядка.

Ранее Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Елю. Отстранение от должности поддержали 204 депутата. Против выступили 85 народных избранников.

Перед импичментом он извинился за введение военного положения в государстве и пообещал, что больше такого не повторится.