МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не пришел на допрос в прокуратуру

Прокуратура планирует направить вторую повестку в понедельник. На данный момент ему запрещен выезд из страны.
Карина Тазетдинова 2024-12-15 15:53:09
© Фото: Kim Jae-Hwan, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Прокуратуре Южной Кореи заявили, что временно отстраненный от должности президент Юн Сок Ель, не явился на допрос. Об этом сообщило Yonhap News.

Следователи, занимающиеся делом о введении главой страны военного положения, подчеркнули, что отправили ему повестку еще на прошлой неделе. Офис Юн Сок Ель подтвердил, что документ доставили.

В частности, президент Южной Кореи обвиняется в злоупотреблении своей властью. По данным следствия, он ввел военное положение в незаконных целях, а также приказал военным командирам направить войска к парламенту, чтобы арестовать ключевых политических деятелей. Юн Сок Ель утверждает, что сделал это ради «искоренение просеверокорейских сил» и защиты свободного конституционного порядка.

Ранее Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Елю. Отстранение от должности поддержали 204 депутата. Против выступили 85 народных избранников.

Перед импичментом он извинился за введение военного положения в государстве и пообещал, что больше такого не повторится.

#Южная Корея #импичмент #военное положение #Юн Сок Ёль #президент южной кореи #прокуратура южной кореи #парламент южной кореи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 