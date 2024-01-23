Лавров на заседании СБ ООН назвал спонсоров Киева торговцами смертью

Напряженную обстановку в акватории Красного моря и ситуацию в секторе Газа обсуждали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и на двусторонних встречах, которые глава российского МИД Сергей Лавров провел с коллегами из пяти государств. Это Иран, Ливан, Турция, Индонезия и Арабские Эмираты. Говорил Лавров и об Украине - на заседании Совбеза организации. Министр напомнил о том, что киевский режим наносит удары по мирным российским городам, а западные союзники поставляют ему оружие.

Этот Совбез запросила Россия. Тема - Украина. Причем о ней в Штатах говорят все неохотнее. В Белом доме сочли «вполне возможным» отказ западных стран от поддержки Киева, если Конгресс США не согласует выделение новой помощи.

«При этом большинство членов ЕС продолжают послушно выполнять приказы Вашингтона о все новых поставках оружия Киеву, опустошая свои арсеналы, которые конечно же будут восполнены продукцией американского военно-промышленного комплекса. На это европейцев заставят найти деньги», - заявил Лавров.

США и так большую часть финансовой ответственности перекладывают на Европу. А там тоже никак не придут к общему знаменателю - уже даже пытаются разработать новые схемы, чтобы обойти венгерские вето. Ну а Киев отчаянно привлекает к себе внимание Запада - ценой человеческих жизней. Очередной удар ВСУ по Донецку нанесли прямо накануне выступления Лаврова - и эта тема стала одной из центральных на заседании.

«Торговцев смертью не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами, снарядами с обедненным ураном, методично, безжалостно и преднамеренно бьют по гражданским объектам, как это было 30 декабря в Белгороде и вчера по магазинам и рынкам Донецка. Кровь десятков погибших мирных жителей на совести тех, кто вооружает режим Зеленского и при этом заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов», - отметил Лавров.

Постпредам других, в частности, европейских государств российский министр озвучил то, что непременно будет доведено до руководящих лиц.

«Что произойдет, если Украина прекратит воевать? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить на улицах, в барах, храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, за демократические ценности. Большинство жителей Украины начинают понимать, кто их истинный враг и кто долгие годы морочил им голову, пугая Россией, насаждая ложь о нашей стране и отменяя нашу общую историю. Напомню, мы никогда не отказывались от последнего и сохраняли готовность к переговорам. Но не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима, а о преодолении наследия, разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом», - отметил глава МИД России.

Мнение официальной Москвы по самым актуальным геополитическим процессам желают услышать все больше стран: целый этаж в штаб-квартире ООН - под российскую делегацию, здесь же комната для двусторонних переговоров. Сверка часов с постпредом Объединенных Арабских Эмиратов - частые контакты как итог визита Владимира Путина в Абу-Даби.

Помощники едва успевают менять флаги между визитами иностранных делегаций. Контакты с иранской стороной - переговоры по напряженной обстановке в Красном море и секторе Газа. Дипломаты высказались за скорейшее прекращение огня. О решении острых проблем на Ближнем Востоке и общих проектах в энергетике уже в диалоге с главой турецкого МИД. В беседе с коллегой из Ливана Лавров подчеркнул недопустимость вовлечения Бейрута в палестино-израильский конфликт.