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Лавров: Москва готова к переговорам, но не о сохранении киевского режима

Якобы мирные планы киевского режима не имеют никакого отношения к миру, заявил глава МИД России.
Владимир Рубанов 2024-01-22 19:49:01
© Фото: Michael Kappeler dpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Якобы мирные планы киевского режима и Владимира Зеленского, а также связанные с ними переговорные платформы, формулы и форматы не имеют никакого отношения к миру, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украине.

Лавров отметил, что эти планы служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков. Это - путь в никуда, заявил российский министр. По его словам, чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада.

Секретариат ООН рискует своей репутацией, принимая участие в «сюрреалистичном копенгагенском формате» по Украине, сказал Лавров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

Глава МИД России вновь подчеркнул, что Москва сохраняет готовность к переговорам, но не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима, а о преодолении разрушительного десятилетнего разграбления Украины и насилия над ее народом.

#Украина #Сергей Лавров #МИД РФ #Совбез ООН
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