США используют выделяемые Киеву деньги на перевооружение и развитие военно-промышленной отрасли страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. При этом западные страны на Украине «утилизируют рухлядь» из вооружений, отметил он.

Лавров обратил внимание на различные выступления американских чиновников, которые заявляют, что 90% военного бюджета, выделяемого киевскому режиму, остается в США.

Глава Белого дома Джо Байден называл помощь Украине «разумной инвестицией», напомнил министр иностранных дел России. Такие заявления звучат и в других западных столицах, отметил он. Спонсоры Киева ведут войну с Россией руками украинцев, не теряя жизни собственных солдат, сказал глава МИД России.

Запад продолжает поддерживать киевский режим, несмотря на его агонию, сказал также Сергей Лавров.