В Генассамблее ООН осудили удар по Донецку, при котором погибли 28 человек

Председатель 78-ой сессии Генассамблеи ООН (ГА ООН) Дэннис Фрэнсис осудил украинский удар по Донецку, совершенный утром 21 января, а также призвал к соблюдению международного гуманитарного права в зоне конфликта. Об этом сообщила Моника Грейли, представитель Дэннис Фрэнсис.

«Председатель Генеральной Ассамблеи осуждает любые атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры, в том числе в Донецке», - цитирует ТАСС слова Грейли.

Председатель ГА ООН также выразил свои соболезнования в связи с гибелью и страданиями мирного населения.

Напомним, в воскресенье 21 января жертвами удара украинских боевиков по Донецку стали 28 человек, еще 30 получили ранения разной тяжести. Ключевой целью ВСУ был выбран рынок, куда утром горожане пришли за покупками. Удар уже осудил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Сегодня также прошло заседание Совета Безопасности ООН по Украине, в ходе которого министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на «агонию» киевского режима.