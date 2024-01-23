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Лавров «на полях» СБ ООН провел переговоры с турецким коллегой Фиданом

Перед этим глава МИД РФ встретился с руководителем внешнеполитического ведомства Ирана.
Сергей Лебедев 2024-01-23 03:39:01
© Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Переговоры состоялись в Нью-Йорке «на полях» Совета Безопасности ООН.

Ранее руководитель МИД РФ пообщался с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной ближневосточной проблематике.

Также министры обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки. Он подчеркнули готовность двух стран наращивать взаимодействие во всех приоритетных областях.

Перед этим Сергей Лавров провел встречу с постоянным представителем ОАЭ при ООН Лану Нусейбе.

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