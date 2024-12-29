Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность главы государства, трансляция церемонии велась на официальном сайте парламента страны.

В ходе торжественной церемонии Кавелашвили дал клятву на Библии и конституции Грузии, после чего прозвучал государственный гимн страны, передает 360.ru. На мероприятии присутствовала семья новоизбранного президента, депутаты парламента и члены правительства, представители Грузинской православной церкви и других конфессий, руководители Конституционного и Верховного судов.

Одновременно с завершением мероприятия экс-президент страны Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец и спустилась к протестующим. Сегодня утром она провела выступление перед своими сторонниками.

Напомним, ранее бывший президент отказывалась покинуть резиденцию президента в качестве несогласия с результатами выборов нового главы государства, несмотря на то, что ее полномочия истекают сегодня, 29 декабря. Выборы в стране состоялись 14 декабря.