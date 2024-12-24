Зурабишвили пригрозила переворотом, если власти Грузии не устроят перевыборы

Президент Грузии пригрозила правящей партии "Грузинская мечта" сменой власти, если она не наладит диалог с оппозицией по поводу новых парламентских выборов. Об этом сообщает Interpressnews.

«Если компромисс не будет найден, а также не состоится диалог, то у нас остается другой вариант: добраться до выборов и свергнуть режим. У нас нет иного выбора», - сказала Зурабишвили.

Она также подчеркнула, что отказ Конституционного суда принять иск о победе «Грузинской мечты» привел к созданию «новой антиконституционной ситуации».

«Кризис развился до такой степени, что у нас не осталось альтернатив. Были судебные разбирательства, но результата добиться не удалось из-за плачевного состояния судебной системы», - сообщила президент Грузии.

Напомним, Зурабишвили потребовала от правящей партии организовать новые выборы в Грузии до 29 декабря. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили понесет ответственность за отказ уйти в отставку или провести внеочередные выборы.