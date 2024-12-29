Зурабишвили заночует в резиденции перед инаугурацией президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ночь накануне инаугурации Михаила Кавелашвили проведет в резиденции - во дворце Орбелиани.

«Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь. Завтра в 10 часов утра жду вас у дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день», – передает РИА Новости.

Если Зурабишвили не покинет президентскую резиденцию по доброй воле после окончания срока своих полномочий, 29 декабря, то она будет привлечена к уголовной ответственности. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Четырнадцатого декабря в Грузии выбрали нового президента. Им стал Михаил Кавелашвили. Зурабишвили не признает результаты выборов и требует от правящей партии «Грузинская мечта» организовать новые выборы в Грузии до 29 декабря.