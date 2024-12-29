МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зурабишвили согласилась покинуть президентский дворец

Сейчас в Тбилиси проходит инаугурация избранного главы государства Михаила Кавелашвили, перед зданием с раннего утра собрались сторонники Зурабишвили.
Елизавета Кондрикова 2024-12-29 10:24:04
© Фото: zjavakhadze, Telegram

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец после инаугурации избранного главы государства Михаила Кавелашвили. Он уже принес клятву на верность службе.

«Я выйду отсюда и буду с вами... Я уношу с собой легитимность», - сказала она.

В данный момент в стране проходит церемония вступления в должность нового президента, одновременно с этим Зурабишвили начала сове выступление у входа во дворец Орбелиани. Перед зданием выстроились ее сторонники, к которым она пообещала присоединиться.

Отмечается, что на митинге присутствуют более двух тысяч человек. Параллельно несколько человек собрались у здания грузинского парламента.

Напомним, президентские полномочия Зурабишвили истекают сегодня, 29 декабря. Накануне она заявила, что проведет ночь в резиденции главы государства, отказавшись по доброй воле покинуть здание по истечении срока своего нахождения на посту грузинского лидера.

#в стране и мире #Грузия #Тбилиси #митинг #инаугурация #Саломе Зурабишвили #президент грузии #резиденция президента
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 