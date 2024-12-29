Зурабишвили согласилась покинуть президентский дворец

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец после инаугурации избранного главы государства Михаила Кавелашвили. Он уже принес клятву на верность службе.

«Я выйду отсюда и буду с вами... Я уношу с собой легитимность», - сказала она.

В данный момент в стране проходит церемония вступления в должность нового президента, одновременно с этим Зурабишвили начала сове выступление у входа во дворец Орбелиани. Перед зданием выстроились ее сторонники, к которым она пообещала присоединиться.

Отмечается, что на митинге присутствуют более двух тысяч человек. Параллельно несколько человек собрались у здания грузинского парламента.

Напомним, президентские полномочия Зурабишвили истекают сегодня, 29 декабря. Накануне она заявила, что проведет ночь в резиденции главы государства, отказавшись по доброй воле покинуть здание по истечении срока своего нахождения на посту грузинского лидера.