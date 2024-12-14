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Михаила Кавелашвили избрали президентом Грузии

Бывший футболист получил голоса 224 выборщиков.
Сергей Лебедев 2024-12-14 14:27:47
© Фото: MikheilKavelashviliOfficial, Facebook*

Сегодня в Грузии избрали нового президента. Им станет бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он, согласно данным Центральной избирательной комиссии страны, получил голоса 224 выборщиков.

Напомним, Михаила Кавелашвили выдвинула правящей партия «Грузинская мечта». Он стал единственным кандидатом. Для избрания ему надо было набрать не менее 200 голосов.

Сейчас президентом является Саломе Зурабишвили, полномочия которой заканчиваются 16 декабря. Ее избрали в 2018 году на последних в стране прямых выборах главы государства. После этого в Конституцию внесли изменения.

Теперь выборы проходят по новой системе - с участием коллегии выборщиков. В нее входят 150 членов парламента, 20 членов Верховного Совета автономной республики Абхазия, 21 член Верховного Совета Аджарской автономной республики и 109 представителей самоуправления.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Выборы #Грузия #Тбилиси #Президент #Парламент #Саломе Зурабишвили
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