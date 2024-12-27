В Норвегии объяснили отказ помочь россиянам с затонувшего сухогруза

Норвежская компания-владелец судна Oslo Carrier 3 заявила, что его экипаж не оказал помощь российским морякам с терпящего бедствие сухогруза Ursa Major, так как к ним направлялось другое спасательное судно.

Ранее в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика», которой принадлежал затонувший сухогруз, заявили, что норвежские моряки отказались принимать россиян на борт по неизвестной причине. Подобное поведение является грубейшим нарушением статьи 10 Международной конвенции о спасении от 1989 года, напомнили в группе компаний.

«Спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, который отвечает за подобные операции в этом районе. MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж судна, терпящего бедствие, так как их спасательное судно находилось на пути к месту происшествия», - цитирует РИА Новости сообщение компании Bulkship Management.

Погодные условия были хорошими, шлюпка с российскими моряками находилась рядом с кораблем, никто не пострадал, добавила норвежская сторона.

Ранее компания-судовладелец Ursa Major заявила, что судно затонуло в результате террористической атаки. По словам членов экипажа, непосредственно перед крушением они слышали три последовательных взрыва по правому борту. Позже на корпусе затонувшего сухогруза была обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров с рваными краями, направленными вовнутрь.

Напомним, инцидент в Средиземном море произошел 24 декабря. Судно затонуло между Испанией и Алжиром. На его борту находилась команда из 16 человек, 14 удалось спасти. Судьба еще двоих моряков остается неизвестной. Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело.