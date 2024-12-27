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Песков назвал вопиющим отказ норвежских моряков спасать экипаж Ursa Major

Пресс-секретарь российского президента заявил, что данный инцидент заслуживает тотального порицания.
Сергей Лебедев 2024-12-27 15:05:36
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось принять на свой борт тонущих моряков с российского сухогруза Ursa Major. Это сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, случившееся является вопиющим случаем, который заслуживает тотального порицания.

«Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие, это противоречит всем морским законам», - отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, судно затонуло на днях в Средиземном море между Испанией и Алжиром. Ранее в компании, владеющей сухогрузом, заявили, что причиной трагедии стал теракт. Заведено уголовное дело.

Также сегодня стало известно, что на затонувшем судне нашли пробоины размером 50 на 50 сантиметров с краями, направленными внутрь.

#Теракт #Средиземное море #спасение #Уголовное дело #сухогруз #Ursa Major
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