Песков назвал вопиющим отказ норвежских моряков спасать экипаж Ursa Major

Норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось принять на свой борт тонущих моряков с российского сухогруза Ursa Major. Это сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, случившееся является вопиющим случаем, который заслуживает тотального порицания.

«Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие, это противоречит всем морским законам», - отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, судно затонуло на днях в Средиземном море между Испанией и Алжиром. Ранее в компании, владеющей сухогрузом, заявили, что причиной трагедии стал теракт. Заведено уголовное дело.

Также сегодня стало известно, что на затонувшем судне нашли пробоины размером 50 на 50 сантиметров с краями, направленными внутрь.