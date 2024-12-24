Российское судно затонуло между Испанией и Алжиром после взрыва

Российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром из-за взрыва в машинном отделении, пишет испанское издание El Español. Удалось спасти 14 членов экипажа, еще двое числятся пропавшими без вести.

«Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января», - говорится в публикации.

Уточняется, что спасатели ведут поисковые работы. В них участвуют несколько кораблей, которые находились в том же районе, позже к судам присоединились спасательный корабль и патрульный катер ВМС Испании.

По данным издания, российский Ursa Major является грузовым судном, построенным в 2009 году для транспортировки грузов различного класса.