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Российское судно затонуло между Испанией и Алжиром после взрыва

Удалось спасти 14 членов экипажа, двое числятся пропавшими без вести.
Елизавета Кондрикова 2024-12-24 09:15:48
© Фото: Stefan Arendthttpimagebroker.com#search Globallookpress

Российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром из-за взрыва в машинном отделении, пишет испанское издание El Español. Удалось спасти 14 членов экипажа, еще двое числятся пропавшими без вести.

«Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января», - говорится в публикации.

Уточняется, что спасатели ведут поисковые работы. В них участвуют несколько кораблей, которые находились в том же районе, позже к судам присоединились спасательный корабль и патрульный катер ВМС Испании.

По данным издания, российский Ursa Major является грузовым судном, построенным в 2009 году для транспортировки грузов различного класса.

#в стране и мире #испания #крушение #Средиземное море #Алжир #российское судно
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