Судовладелец: сухогруз Ursa Major затонул в результате теракта

Причиной крушения российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море, предположительно, стала террористическая атака. Об этом РИА Новости заявили в компании-судовладельце.

По словам членов экипажа, всего было три последовательных взрыва. Они произошли с правого борта в районе кормы.

Напомним, судно затонуло между Испанией и Алжиром. Спаслись 14 человек. Судьба еще двоих неизвестна.

Следственный комитет России завел уголовное дело после крушения. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Изначально сообщалось, что мог произойти взрыв в машинном отделении сухогруза.