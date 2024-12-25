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Судовладелец: сухогруз Ursa Major затонул в результате теракта

По словам членов экипажа, было три последовательных взрыва в районе кормы.
Сергей Лебедев 2024-12-25 18:34:32
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости

Причиной крушения российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море, предположительно, стала террористическая атака. Об этом РИА Новости заявили в компании-судовладельце.

По словам членов экипажа, всего было три последовательных взрыва. Они произошли с правого борта в районе кормы.

Напомним, судно затонуло между Испанией и Алжиром. Спаслись 14 человек. Судьба еще двоих неизвестна.

Следственный комитет России завел уголовное дело после крушения. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Изначально сообщалось, что мог произойти взрыв в машинном отделении сухогруза.

#корабль #крушение #Средиземное море #Уголовное дело #сухогруз #Ursa Major
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