На борту судна Ursa Major обнаружили пробоину 50 на 50 сантиметров

После взрывов на затонувшем в Средиземном море российском сухогрузе Ursa Major была обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров с краями, направленными внутрь, сообщили в пресс-службе компании-судовладельца.

По словам представителей компании, после ЧП на корабле объявили общесудовую тревогу, экипаж провел аварийный осмотр. Отмечается, что палуба была усыпана осколками.

«Была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна», - приводит агентство РИА Новости сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее сообщалось, что судно затонуло в результате террористической атаки, были произведены три последовательных взрыва. На борту находились 16 человек, 14 из них удалось спасти. По итогу СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшее смерть двух и более человек.