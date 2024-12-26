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На борту судна Ursa Major обнаружили пробоину 50 на 50 сантиметров

Края повреждения были рваные и направлены внутрь судна, сообщили в компании, владеющей кораблем.
Елизавета Кондрикова 2024-12-26 07:44:54
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости

После взрывов на затонувшем в Средиземном море российском сухогрузе Ursa Major была обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров с краями, направленными внутрь, сообщили в пресс-службе компании-судовладельца.

По словам представителей компании, после ЧП на корабле объявили общесудовую тревогу, экипаж провел аварийный осмотр. Отмечается, что палуба была усыпана осколками.

«Была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна», - приводит агентство РИА Новости сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее сообщалось, что судно затонуло в результате террористической атаки, были произведены три последовательных взрыва. На борту находились 16 человек, 14 из них удалось спасти. По итогу СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшее смерть двух и более человек.

#Средиземное море #взрывы #пробоина #российское судно #Ursa Major
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