В Грузии заявили, что Зурабишвили будет максимально усложнять свой уход

Грузинские политики вроде президента Саломе Зурабишвили делают то, что им прикажут с Запада, заявил «Звезде» международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, который предупредил Зурабишвили о возможной уголовной ответственности, если она добровольно не покинет резиденцию по окончании своего президентского срока.

«Я понимаю, о чем говорит премьер. Он надеется на благоразумие человека, которая не принадлежит сама себе. Она будет делать ровно то, что скажут ее кураторы. Она совершенно не зависит от себя, она зависит от своих западных кураторов. Конкретно - от французских кураторов. Поэтому мы не ждем никаких подарков с ее стороны. Она будет максимально, скорее всего, усложнять этот процесс. И я думаю, что у них есть очень много неприятных сюрпризов», - сказал Пипия.

Ранее Зурабишвили отказалась признавать результаты президентских выборов, на которых большинство депутатов парламента проголосовали за кандидатуру Михаила Кавелашвили. Его инаугурация состоится 29 декабря, и в тот же день окончатся полномочия Зурабишвили. Она требует согласовать дату проведения внеочередных парламентских выборов.

В Грузии проходят массовые протесты несогласных с результатами парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта». После этого правительство страны приостановило переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.