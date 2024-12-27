Кобахидзе выразил надежду, что Зурабишвили не придется выдворять силой

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что президент Саломе Зурабишвили сама уйдет из президентской резиденции после 29 декабря, когда закончатся ее полномочия.

Если Зурабишвили не уйдет сама, ее могут заставить уйти силой. Это будет считаться преступлением, и за это может получить длительный срок в тюрьме любое лицо, которое будет задействовано в этом сценарии, сказал премьер.

Кобахидзе усомнился в том, что Зурабишвили хочет пожертвовать собой и попасть в тюрьму.

Ранее премьер предупреждал, что Зурабишвили могут привлечь к ответственности, если она попытается провести новые выборы в парламент или не уйдет из резиденции после инаугурации нового президента 29 декабря.

Четырнадцатого декабря в Грузии выбрали нового президента. Им стал Михаил Кавелашвили.

Зурабишвили не признает результаты выборов и требует от правящей партии «Грузинская мечта» организовать новые выборы в Грузии до 29 декабря.