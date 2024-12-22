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Зурабишвили потребовала провести новые выборы в Грузии за неделю

Ранее сообщалось, что действующего президента Грузии могут привлечь к уголовной ответственности за проведение выборов.
Глеб Владовский 2024-12-22 22:43:13
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress

Действующий президент Грузии Саломе Грузинская потребовала от правящей партии согласовать даты проведения внеочередных парламентских выборов до 29 декабря. Об этом сообщило ТАСС.

«Кто хочет, чтобы в стране все хорошо закончилось, пусть придет в (президентский - Прим.Ред.) дворец. Пусть придет Иванишвили (основатель правящей партии - Прим.Ред.), так как он всем управляет», - заявила грузинский лидер.

Отмечается, что Зурабишвили выступила с речью рядом с Тбилисской классической гимназией. После чего она покинула проспект Руставели, где собрались протестующие.

Ранее сообщалось, что премьер Грузии Ираклий Кобахидзе привлечет к ответственности Зурабишвили за отказ сложить свои полномочия или проведение внеочередных парламентских выборов. Напомним, что 29 декабря состоится инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили.

#в стране и мире #Грузия #Парламентские выборы #Саломе Зурабишвили
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