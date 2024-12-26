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В МЧС рассказали о состоянии эвакуированных из Актау в Москву россиян

Пострадавшим на борту оказывается вся необходимая помощь в ходе транспортировки.
Владимир Рубанов 2024-12-26 08:51:22
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Состояние эвакуируемых из Казахстана в Москву пассажиров разбившегося в Актау самолета тяжелое, но они транспортабельны, сообщили в МЧС РФ.

Пострадавшим на борту оказывается вся необходимая помощь в ходе транспортировки, сообщил анестезиолог-реаниматолог отряда Центроспас МЧС России Виктор Белинский.

Самолет Ил-76 МЧС вылетел из Актау в Москву, чтобы доставить на лечение девять пострадавших россиян, включая одного ребенка.

Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко в Казахстане. По данным Росавиации, командир принял решение идти на запасной аэродром после столкновения с птицами.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В посольстве РФ сообщили, что в числе пассажиров были 16 россиян. При катастрофе погибли 38 человек, в том числе семеро россиян. По данным Минздрава Казахстана, выжили 29 человек.

В связи с крушением 26 декабря в Азербайджане объявили траур. Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву.

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