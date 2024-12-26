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В Азербайджане наступил день траура после авиакатастрофы под Актау

В казахстанском Актау 25 декабря разбился пассажирский самолет, который выполнял рейс Баку — Грозный.
Карина Тазетдинова 2024-12-26 00:41:22
© Фото: Isa Tazhenbayev, XinHua, Global Look Press

В Азербайджане наступил день траура по погибшим при крушении пассажирского самолета Embraer 190 возле города Актау в Казахстане. Ранее такое решение подписал президент страны Ильхам Алиев.

«В связи с крушением 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку - Грозный, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур», — следует из заявления.

В казахстанском Актау 25 декабря разбился пассажирский самолет, который выполнял рейс Баку — Грозный. Всего на борту было 67 человек, из них 38 погибли. Удалось выжить трем членам экипажа и 26 пассажирам.

Предположительно, из-за тумана в столице Чечни борт перенаправили в Махачкалу, а потом в Актау. По данным Росавиации, борт мог столкнуться с птицами.

После трагедии президент России Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с крушением самолета.

#Самолет #крушение #Азербайджан #Казахстан #Трагедия #Актау #траур
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