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Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с крушением самолета

Президенту Азербайджана пришлось покинуть Санкт-Петербург и вернуться в Баку с неформального саммита СНГ.
Владимир Рубанов 2024-12-25 12:56:44
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и выразил соболезнования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines под Актау в Казахстане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президенту Азербайджана пришлось покинуть Санкт-Петербург и вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, уточнил представитель Кремля.

«В целом мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял родных и близких», - сказал Песков.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря. Предположительно из-за тумана в столице Чечни борт перенаправили в Махачкалу, а потом в Актау. По данным Росавиации, борт мог столкнуться с птицами.

По данным авиакомпании, па борту было 62 пассажира и 5 членов экипажа. В МЧС Казахстана сообщили, что в самолете было 69 человек, пять из которых - экипаж.

Выжили 28 человек. Рейсом «Баку - Грозный» летели 37 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 6 граждан Казахстана и 16 россиян.

В Ленинградской области в среду 25 декабря пройдет саммит стран СНГ. Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже не сможет приехать на саммит. Он сказал, что у него коронавирус, и он решил остаться дома.

#Санкт-Петербург #Саммит #СНГ #Ильхам Алиев #Азербайджан #Владимир Путин #Казахстан #грозный #чечня #авиакатастрофа
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