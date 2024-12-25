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В Актау разбился самолет, летевший из Баку в Грозный

Борт принадлежит азербайджанской авиакомпании.
Елизавета Кондрикова 2024-12-25 10:02:12
© Фото: zakonkz, Telegram © Видео: zakonkz, Telegram

В казахстанском Актау разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, сообщили в МЧС Казахстана. Перед авиакатастрофой борт запросил экстренную посадку.

По данным ведомства, на месте присутствуют пожарные службы, спасатели приступили к тушению возгорания. Всего привлекли 52 человека и 11 единиц техники.

«В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие», - говорится в сообщении МЧС в Telegram.

Уточняется, что борт принадлежит азербайджанским авиалиниям.

#Самолет #Баку #грозный #авиакатастрофа #Актау
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