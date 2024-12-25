В Актау разбился самолет, летевший из Баку в Грозный

В казахстанском Актау разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный, сообщили в МЧС Казахстана. Перед авиакатастрофой борт запросил экстренную посадку.

По данным ведомства, на месте присутствуют пожарные службы, спасатели приступили к тушению возгорания. Всего привлекли 52 человека и 11 единиц техники.

«В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие», - говорится в сообщении МЧС в Telegram.

Уточняется, что борт принадлежит азербайджанским авиалиниям.