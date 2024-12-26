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МЧС Казахстана обнародовало список погибших граждан при крушении в Актау

Всего на борту находились 67 человек, 38 из них погибли.
Карина Тазетдинова 2024-12-26 03:22:42
© Фото: Kazakhstan EMERCOMvia, Global Look Press

МЧС Казахстана опубликовало список погибших граждан при крушении пассажирского самолета Embraer 190 возле Актау. Всего на борту находились 67 человек, 38 из них погибли, удалось выжить трем членам экипажа и 26 пассажирам.

«Тулесинов Сандибек Екибаевич, Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, Махсудова Галина Растамбековна, Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, сын Гаухар Шаймерденовой — Жумагат Эльдар, Джутаева Салима Аманжоловна», — следует из сообщения.

На борту самолета были 16 граждан России, среди которых семеро погибли, 37 граждан Азербайджана, из них 23 погибли, трое граждан Киргизии выжили.

Сегодня в Азербайджане наступил день траура по погибшим. В казахстанском Актау 25 декабря разбился пассажирский самолет, который выполнял рейс Баку — Грозный.

#Самолет #крушение #Азербайджан #Казахстан #Трагедия #Актау #траур #погибшие #список погибших
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