МЧС Казахстана обнародовало список погибших граждан при крушении в Актау

МЧС Казахстана опубликовало список погибших граждан при крушении пассажирского самолета Embraer 190 возле Актау. Всего на борту находились 67 человек, 38 из них погибли, удалось выжить трем членам экипажа и 26 пассажирам.

«Тулесинов Сандибек Екибаевич, Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, Махсудова Галина Растамбековна, Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, сын Гаухар Шаймерденовой — Жумагат Эльдар, Джутаева Салима Аманжоловна», — следует из сообщения.

На борту самолета были 16 граждан России, среди которых семеро погибли, 37 граждан Азербайджана, из них 23 погибли, трое граждан Киргизии выжили.

Сегодня в Азербайджане наступил день траура по погибшим. В казахстанском Актау 25 декабря разбился пассажирский самолет, который выполнял рейс Баку — Грозный.