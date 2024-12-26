Спецборт МЧС с 9 пострадавшими в Актау россиянами прибыл в Москву

Спецборт МЧС России Ил-76 с пострадавшими при крушении самолета под Актау россиянами приземлился в московском аэропорту Жуковский, сообщили в пресс-службе МЧС.

«На борту - 9 пострадавших россиян, включая ребенка», - написало ведомство в Telegram.

Самолет вылетел сегодня утром, раненых сопровождали медики. По данным МЧС, состояние пассажиров оценивается как тяжелое, но все они транспортабельны.

Напомним, крушение самолета Embraer 190 произошло накануне под казахстанским Актау, погибли 38 человек, в том числе семеро россиян. Всего на борту находились 67 человек, МЧС Казахстана ранее опубликовало пофамильный список пассажиров, в том числе жертв катастрофы.