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Спецборт МЧС с 9 пострадавшими в Актау россиянами прибыл в Москву

На борту в том числе находится один ребенок, сообщили в МЧС России.
Елизавета Кондрикова 2024-12-26 10:56:03
© Фото: mchs_official, Telegram

Спецборт МЧС России Ил-76 с пострадавшими при крушении самолета под Актау россиянами приземлился в московском аэропорту Жуковский, сообщили в пресс-службе МЧС.

«На борту - 9 пострадавших россиян, включая ребенка», - написало ведомство в Telegram.

Самолет вылетел сегодня утром, раненых сопровождали медики. По данным МЧС, состояние пассажиров оценивается как тяжелое, но все они транспортабельны.

Напомним, крушение самолета Embraer 190 произошло накануне под казахстанским Актау, погибли 38 человек, в том числе семеро россиян. Всего на борту находились 67 человек, МЧС Казахстана ранее опубликовало пофамильный список пассажиров, в том числе жертв катастрофы.

#Москва #Жуковский #крушение #Актау #пострадавшие #МЧС России #спецборт
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