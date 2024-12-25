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При крушении самолета в Актау погибли семь граждан России

Всего жертвами трагедии стали 38 человек.
Сергей Лебедев 2024-12-25 20:09:50
© Фото: Azamat Sarsenbayev, XinHua, Global Look Press

При крушении пассажирского самолета у города Актау погибли семь россиян. Об этом сообщил казахский министр транспорта Марат Карабаев. По его словам, удалось выжить девятерым гражданам РФ.

Всего на борту находились 67 человек. Из них погибли 38 человек, уточнил чиновник. Также он отметил, что удалось выжить трем членам экипажа и 26 пассажирам.

Напомним, ранее из Москвы в Актау вылетел спецборт МЧС. Он доставит на Родину россиян, пострадавших при авиакатастрофе.

На рухнувшем самолете находились 16 граждан РФ.

#Катастрофа #Самолет #Казахстан #ЧП #Трагедия #Актау #россияне
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