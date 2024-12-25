Воровские инстинкты: как Запад зарабатывает на краже российских активов

Страны Евросоюза и США пытаются как можно скорее компенсировать собственные затраты на Украину. Сделать это проще всего оказалось за счет доходов от замороженных российских активов.

И первый транш, о котором накануне написал украинский премьер Денис Шмыгаль, часть американской сделки в размере $20 млрд. И здесь вспоминаются принципы «байденомики», которые озвучил Дональд Трамп. Ведь деньги США по сути оставляют себе, но чтобы соблюсти все формальности, вначале их передают Киеву, а затем возвращают обратно.

«Скажем так, говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, также заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам. Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление этого миллиарда, конечно же, могут в перспективе стать поводом для нашего судебного преследования. И мы, конечно же, будем использовать впоследствии все возможности для защиты наших прав и прав на нашу собственность», - предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Брюссель оказался расторопнее Вашингтона. Первая партия из обещанных ЕС $30 млрд, в пересчете на европейскую валюту в €1,5 млрд, поступила Украине еще в августе. Тогда их использовали, чтобы обеспечить загрузку поставляющих на Украину европейских заводов новыми заказами оружия. То есть, по существу, тоже клали к себе в карман. Возможно, в том числе именно это и имел ввиду госсекретарь США Энтони Блинкен, когда говорил, что до истечения срока президентских полномочий Джо Байдена он обеспечит Украину всем необходимым на следующий год.

Вот как в конце ноября нашему телеканалу в Астане это прокомментировал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Воровские инстинкты, забрать себе весь "общак", чтобы никому больше не осталось, кроме Украины», - заявил Лавров.

И здесь любопытно, что с приходом на должность еврокомиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности бывшего эстонского премьера Каи Каллас риторика Брюсселя даже ужесточилась. Каллас призвала направить на восстановление Украину уже не только прибыль, но и сами российские активы. В интервью американскому изданию Politico она усомнились, что после этого от них хоть что-то останется. С началом СВО Запад в качестве рычага давления на Россию заморозил российские золотовалютные резервы на сумму около €260 млрд, большая часть которых в виде ценных бумаг хранилась на счетах бельгийской Euroclear.

«Это может запустить кардинальные перемены и расширить контрмеры. То есть это палка о двух концах. И Европе и США очень сильно прилетит. Все что нам сейчас необходимо сделать - признать киевский режим террористическим», - посоветовал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

В апреле закон о праве на конфискацию российских активов подписал и уходящий президент США. Тогда Bloomberg писал, что это может запустить дедолларизацию по всему миру. Вот как об этом на заседании клуба «Валдай» говорил Владимир Путин.

«Что бы ни происходило, доллар - как священная корова, ее нельзя было трогать. Нет, взяли своими руками, рога поотшибали, вымя не моют, а наоборот, эксплуатируют почем зря. Ну, что это такое? Сами виноваты. Расчеты в долларах сокращаются в мире - не сильно пока, как средства накопления потихонечку, даже в странах - ближайших партнерах, тоже потихонечку, но снимаются, сужаются», - сказал Путин.

Многие журналисты и политологи, в том числе в самих США, действия Вашингтона в отношении суверенных активов Москвы называют пиратством.

«Это пиратство, это ужасный прецедент. Потому что если другие страны могут также поступить, это будет полный хаос в международном порядке, это будет полный беспорядок, который реально у нас есть сегодня. К сожалению, моя страна является главным виновником всего этого», - констатировал американский журналист и политолог Джон Вароли.

Дональд Трамп же напротив пригрозил странам БРИКС введением 100-процентных пошлин в случае отказа от использования доллара в расчетах. Он намерен вернуть ему былые позиции крупнейшей резервной валюты, что в корне противоречит политике действующего президента. А это значит, что она может измениться с возвращением в Овальный кабинет Трампа.