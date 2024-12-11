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Каллас сомневается, что от замороженных активов РФ что-то останется

Глава евродипломатии отметила вероятность того, что замороженные средства РФ будут перенаправлены Украине.
Виктория Бокий 2024-12-11 15:51:10
© Фото: IMAGO, Didier Lebrun, Global Look Press

Новая глава европейской дипломатии Кая Каллас усомнилась, что от замороженных в ЕС российских активов что-то еще осталось. Об этом сообщает Life.

Также политик не уверена, что эти активы будут когда-либо возвращены России. Ранее Каллас отмечала, что есть вероятность, что эти средства могут быть направлены Украине.

Новая глава дипломатии ЕС подчеркивает, что Россия имеет законные права на свои замороженные активы, которые захватил Запад. Однако возврат этих средств, по словам Каллас, не произойдет до тех пор, пока они не будут использованы для восстановления территории Украины.

Кая Каллас стала главой евродипломатии 1 ноября этого года. Ранее политолог в разговоре со «Звездой» поделилась мнением, что на этот пост она была выбрана не случайно, а благодаря своей ярой антироссийской позиции. 

В 2021 году еще на посту премьер-министра Эстонии Каллас резко высказалась против России, когда экс-канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров ЕС, чтобы обсудить напряженную ситуацию на границе с Украиной. Тогда Каллас раскритиковала идею Меркель, после чего экс-канцлер ФРГ покинула зал. По информации зарубежных СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон не мог поверить, что лидер маленькой страны посмела унизить главного игрока в объединении.

#ЕС #евросоюз #кая каллас #активы РФ #глава евродипломатии #Евродипломатия
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