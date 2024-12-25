Журналист из США назвал пиратством присвоение доходов от активов РФ

Выдача Киеву кредита, который планируется гасить за счет доходов от замороженных российских активов - это пиратство и открытый грабеж, заявил «Звезде» американский журналист и политолог Джон Вароли.

«Это первое такое дело в истории международных дел. Я не помню такого случая, когда США и их союзники в Европе открыто и нагло украли деньги другого государства. И потом передали эти деньги третьему лицу, третьему государству», - сказал журналист.

По словам Вароли, это очень опасный прецедент в мировых отношениях. Потому что если и другие страны будут так поступать, то это будет хаос в международном порядке.

«Это будет международный беспорядок. Который у нас есть сегодня. К сожалению, моя страна, США, является виновником всего этого», - считает политолог.

Вароли назвал этот шаг желанием осложнить любые потенциальные попытки мирных переговоров Белого дома под контролем Дональда Трампа и России.

«Американская внешняя политика - она не под контролем Белого дома. Есть олигархи, которые сидят там много десятилетий. Они формулируют нашу внешнюю политику. Наша международная политика - одна и та же на протяжении 40 лет в отношении Ближнего Востока, например. В отношении России. Расширение НАТО. Этот процесс идет 30 лет. Это не во время одной администрации произошло вдруг. Все было придумано в начале 90-х. И мы сейчас находимся на последней стадии расширения НАТО к границам России», - заявил журналист.

Последняя фаза расширения НАТО - это захват Украины, отметил Вароли. По его словам, самая большая проблема урегулирования состоит в том, что элиты абсолютно не собираются отказываться от Украины.

«Они считают, что мы уже вложили около 300 млрд, очень много времени, и это наше, мы хотим Украину. Так наши элиты рассуждают. Понятно, что это дело безопасности России. Если Украина войдет в состав НАТО, это действительно смертельная угроза для России. Наши элиты тоже понимают это. Но их цель - не мир. Их цель - завоевание, установление своего западного рейха по всему миру», - считает политолог.

Пока неизвестно, как в отношении Киева поступит Трамп, сказал Вароли.

«Не думаю, что он такой мирный человек. Он тоже хочет великую американскую империю. Но он хочет чуть-чуть по-другому. Он уже говорит: "Я хочу захватить Панаму. Я хочу захватить Гренландию". Невероятно. Это такой стиль XIX века. Мы хотим ресурсы. Мы хотим Панамский канал», - напомнил журналист.

Эта американская идеология мало отличается от идей немецкого рейха, считает Вароли.

«Мы - американцы, мы думаем, что мы - высшая раса. Мы выше всех других народов. Вы должны подчиниться нам. Если нет - тогда ждите бомбы, ракеты. В этом есть суть американской политики», - заключил политолог.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Соединенных Штатов первый миллиард долларов за счет доходов от замороженных активов России.