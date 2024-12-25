МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Журналист из США назвал пиратством присвоение доходов от активов РФ

По словам Вароли, это очень опасный прецедент в мировых отношениях.
Владимир Рубанов 2024-12-25 09:02:30
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Выдача Киеву кредита, который планируется гасить за счет доходов от замороженных российских активов - это пиратство и открытый грабеж, заявил «Звезде» американский журналист и политолог Джон Вароли.

«Это первое такое дело в истории международных дел. Я не помню такого случая, когда США и их союзники в Европе открыто и нагло украли деньги другого государства. И потом передали эти деньги третьему лицу, третьему государству», - сказал журналист.

По словам Вароли, это очень опасный прецедент в мировых отношениях. Потому что если и другие страны будут так поступать, то это будет хаос в международном порядке.

«Это будет международный беспорядок. Который у нас есть сегодня. К сожалению, моя страна, США, является виновником всего этого», - считает политолог.

Вароли назвал этот шаг желанием осложнить любые потенциальные попытки мирных переговоров Белого дома под контролем Дональда Трампа и России.

«Американская внешняя политика - она не под контролем Белого дома. Есть олигархи, которые сидят там много десятилетий. Они формулируют нашу внешнюю политику. Наша международная политика - одна и та же на протяжении 40 лет в отношении Ближнего Востока, например. В отношении России. Расширение НАТО. Этот процесс идет 30 лет. Это не во время одной администрации произошло вдруг. Все было придумано в начале 90-х. И мы сейчас находимся на последней стадии расширения НАТО к границам России», - заявил журналист.

Последняя фаза расширения НАТО - это захват Украины, отметил Вароли. По его словам, самая большая проблема урегулирования состоит в том, что элиты абсолютно не собираются отказываться от Украины.

«Они считают, что мы уже вложили около 300 млрд, очень много времени, и это наше, мы хотим Украину. Так наши элиты рассуждают. Понятно, что это дело безопасности России. Если Украина войдет в состав НАТО, это действительно смертельная угроза для России. Наши элиты тоже понимают это. Но их цель - не мир. Их цель - завоевание, установление своего западного рейха по всему миру», - считает политолог.

Пока неизвестно, как в отношении Киева поступит Трамп, сказал Вароли.

«Не думаю, что он такой мирный человек. Он тоже хочет великую американскую империю. Но он хочет чуть-чуть по-другому. Он уже говорит: "Я хочу захватить Панаму. Я хочу захватить Гренландию". Невероятно. Это такой стиль XIX века. Мы хотим ресурсы. Мы хотим Панамский канал», - напомнил журналист.

Эта американская идеология мало отличается от идей немецкого рейха, считает Вароли.

«Мы - американцы, мы думаем, что мы - высшая раса. Мы выше всех других народов. Вы должны подчиниться нам. Если нет - тогда ждите бомбы, ракеты. В этом есть суть американской политики», - заключил политолог.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Соединенных Штатов первый миллиард долларов за счет доходов от замороженных активов России.

#Украина #сша #наш эксклюзив #активы #международное право #заморозка #конфискация #вредит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 